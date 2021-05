Credito: commissione banche, audizione della sottosegretaria Guerra l'11 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 11 maggio, alle ore 15:30, la commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (Palazzo San Macuto - Aula IV piano) svolge l'audizione della sottosegretaria di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, in merito al sistema bancario del Mezzogiorno d'Italia e al posizionamento strategico e territoriale della Banca Popolare di Bari. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)