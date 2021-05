Camera: diritto di voto ai residenti fuori Regione, l'11 maggio audizione di esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 11 maggio, alle ore 11:20, la commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della Regione di residenza, svolge l'audizione, in videoconferenza, di Roberto Bin, già Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)