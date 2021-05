Roma 2021: Silvestri (M5s), mai così compatti intorno a Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai come adesso sto vedendo il Movimento 5 Stelle convinto e compatto su Virginia Raggi. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il deputato e tesoriere del M5s alla Camera Francesco Silvestri. "Se nel 2016 era una scommessa, oggi Virginia è una risorsa sulla quale il nuovo movimento che nascerà deve e vuole investire. Ogni volta che entro in aula tutti i miei colleghi di altre regioni mi chiedono informazioni e mi dicono che aiuteranno Virginia e il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni. Questo clima - continua Silvestri - è un riconoscimento importante verso il lavoro dei presidenti di municipio e dei loro consiglieri, del consiglio capitolino, della sindaca insieme alla sua giunta che in questi 5 anni ha dimostrato prima di tutto una cosa: il Movimento 5 stelle è riuscito ad amministrare molto meglio di destra e sinistra, e ha riportato legalità nella Capitale", sottolinea Silvestri. "Non ci interessa quello che faranno gli altri partiti. Leggo, ad esempio, dell'ipotesi di Nicola Zingaretti. Sarebbe follia. In piena pandemia - osserva Silvestri - il primo pensiero di un governatore di una Regione dev'esser quello di focalizzarsi sulla campagna vaccinale, non su una campagna elettorale. Il centrodestra invece non sa proprio dove sbattere la testa, e continua in questa gara di pancia fra Salvini e la Meloni. Noi invece stiamo cominciando a costruire un programma partecipato ripartendo anche da quelle cose che ancora non siamo riusciti ancora a fare. Avanti così. Io Roma a chi l'ha rovinata non voglio rilasciarla, e vedo che sono in ottima compagnia", conclude Silvestri. (Rin)