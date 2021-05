Sud: dipartimento Funzione pubblica su corso-concorso Ripam Campania, "stop ricostruzioni errate, prova finale indispensabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al corso-concorso Ripam Campania e alle ricostruzioni errate, il dipartimento della Funzione pubblica sottolinea che la prova finale è indispensabile. "Il corso-concorso bandito il 9 luglio 2019 - spiega una nota - è una procedura che prevede due distinte fasi, quella del corso e quella del concorso. La preselezione iniziale, cui hanno partecipato 303.965 persone, ha visto 9.016 candidati ammessi alla prova scritta per la partecipazione al corso: in 3.463 sono risultati idonei e hanno cominciato la formazione il 29 luglio 2020. Questa fase, della durata di dieci mesi e retribuita con 1.000 euro al mese, si concluderà il 31 maggio 2021. Il bando, all’articolo 8 - prosegue il dipartimento - disciplina anche la fase del concorso vero e proprio, ovvero la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato nella Pubblica amministrazione: prevede che al termine delle attività di formazione e rafforzamento sarà svolta 'una prova scritta, valutata dalla commissione esaminatrice, che comporterà l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti. Tale punteggio – si legge nel bando - contribuirà alla determinazione del punteggio complessivo della graduatoria finale della procedura corso-concorsuale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano regolarmente frequentato l’80 per cento delle ore complessive di attività formativa e di rafforzamento e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 in sede di valutazione". (segue) (Com)