Sud: dipartimento Funzione pubblica su corso-concorso Ripam Campania, "stop ricostruzioni errate, prova finale indispensabile" (2)

- "La preselettiva e la prova scritta iniziale - prosegue la nota - servivano dunque per essere ammessi al corso, ma soltanto la prova scritta post-formazione e la prova orale costituiscono, ai sensi del bando, le selezioni concorsuali per essere assunti nella Pa determinando la formazione delle graduatorie finali. Selezioni indispensabili, anche perché per alcuni profili i posti a bando continuano a essere inferiori rispetto ai candidati attualmente in formazione. Con l’articolo 10 del decreto legge 44/2021 del primo aprile - ricorda la nota - il governo ha varato una serie di misure per sbloccare i concorsi, compresi quelli di competenza della Commissione interministeriale Ripam. Il giorno successivo all’approvazione, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha formalmente richiesto di semplificare e accelerare il corso-concorso della Regione. Per questo il 9 aprile la Commissione Ripam, vagliando la percorribilità e la legittimità delle soluzioni possibili e tenendo conto della necessità di valorizzare il merito e la competenza dei partecipanti nonché il rispetto delle norme generali di accesso alla Pa già previste dal bando, ha deciso di concludere la procedura concorsuale con una sola prova scritta, digitale, della durata massima di un’ora, eliminando quindi una delle due prove originariamente previste. Una scelta che consente di chiudere il concorso entro giugno (la prova orale richiederebbe tempi più lunghi e incerti) e di procedere alle assunzioni entro luglio". (segue) (Com)