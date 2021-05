Covid: Fedriga, ordinanza su Rsa è coronamento lavoro istituzionale della Conferenza delle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza "dà finalmente il via libera alle visite, in condizioni di sicurezza, nelle residenze sanitarie per anziani. È il coronamento di un importante e costante lavoro istituzionale della Conferenza delle Regioni”. Lo sottolinea il presidente del Friuli Venezia-Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “Ringrazio per il lavoro fatto – prosegue Fedriga - gli assessori delle Regioni e il gruppo di lavoro Emergenza Covid che hanno scritto le Linee Guida, senza le quali questo risultato non sarebbe stato possibile. Anche in questa occasione abbiamo dimostrato – sottolinea - quanto sia importante procedere in un’ottica di condivisione istituzionale e per questo proseguiremo a collaborare con il ministero della Salute e in generale con il governo per continuare a proporre tutte le altre linee guida necessarie per far riaprire progressivamente e in condizioni di sicurezza tutte le attività. Dobbiamo uscire dalla crisi e ridare slancio e fiducia al Paese”, conclude Fedriga.(Com)