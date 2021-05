Napoli: nasce l'associazione "Terra e vita" per la tutela del diritto alla salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la nascita dell'associazione 'Terra e Vita' prende corpo un progetto che aggrega persone libere con forte coscienza civica, con obiettivi di carattere sociale e culturale. L'associazione si impegnerà sui temi della salute, intesa come benessere globale, e della solidarietà. Occorre dare nuova linfa al grande progetto di welfare che riesce a tenere insieme i bisogni individuali e quelli collettivi. Lavoreremo sul concetto di salute unica, emerso nel corso dell'emergenza Covid-19, impegnando tutte le energie migliori dei partecipanti a difesa della vita, della salute, dell'ambiente e dei territori". Con queste parole la vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan, ha salutato i partecipanti alla conferenza di presentazione dell'associazione svoltasi presso la sala conferenza della Basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito. Il presidente dell'associazione, Maurizio Cappiello, ha affermato: "Un laboratorio di idee e proposte, uno strumento per occuparsi liberamente di temi che sono di interesse per la nostra comunità con un focus particolare sulla salute e la sanità, sulle politiche dell'ambiente e dell'occupazione. Frutto delle esperienze personali dei componenti dell'associazione, impegnati su diversi fronti del terzo settore e dell'assistenza, che hanno deciso di fare fronte comune per mettere in campo azioni concrete e incisive a supporto dei più deboli". (segue) (Ren)