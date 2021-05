Infrastrutture: presidenza Assoporti, Giampieri (Adsp) si dichiara disponibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale (Adsp), Rodolfo Giampieri, sciogliendo la riserva, ha dato la sua disponibilità alla candidatura alla presidenza di Assoporti. “Ringrazio ancora tutti i colleghi presidenti delle Autorità di sistema portuale per questa inaspettata ma gradita proposta e per la fiducia e l’affetto che hanno dimostrato verso la mia figura", afferma Giampieri. "Avevo chiesto una decina di giorni per poter decidere e dopo una necessaria e profonda riflessione sulla richiesta, legata all’importanza e alla responsabilità di questo ruolo, ho deciso di rispondere ‘presente’ e di accettare la candidatura. Decisione che ho subito comunicato al presidente di Assoporti, Daniele Rossi. Sarà l’assemblea di Assoporti, convocata per martedì 11 maggio, a decidere chi guiderà la nostra associazione”.(Com)