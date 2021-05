Napoli: inaugurato a Ercolano il centro antiviolenza "Annabella Cozzolino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato inaugurato a Ercolano il centro antiviolenza intitolato ad Annabella Cozzolino, la volontaria che negli anni ’90 promosse il primo “Sportello rosa” per l’ascolto delle donne e la messa a disposizione per loro ed i loro figli di una rete di protezione sociale. L’evento si è svolto presso il palazzo Borsellino alla presenza della ministra delle Pari opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, della vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia, del sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto e del prefetto di Napoli Marco Valentini. “La struttura inaugurata oggi – spiega una nota - con grande partecipazione della comunità cittadina, consentirà di disporre di un importante presidio di accoglienza e di sostegno sul territorio per le donne vittime di violenza il cui numero, in periodo di pandemia, registra purtroppo un aumento, presumibilmente riconducibile all’isolamento, all’attenuazione delle reti di assistenza territoriale e alla crisi economica e finanziaria”.(Ren)