Sardegna: Credito cooperativo di Arborea, bilancio in attivo, presto una nuova filiale

- Arriva a quota mille soci la banca di Credito cooperativo di Arborea, con buone prospettive di crescita future testimoniate dall'apertura di una nuova filiale a Sanluri entro il prossimo anno. L'assemblea dei soci alcuni giorni fa ha dato il via libera al bilancio 2020. Secondo i dati snocciolati dal presidente Luciano Sgarbossa, i depositi della clientela sono cresciuti del 9 per cento e sono pari a 289 milioni di euro, mentre i finanziamenti sono cresciuti del 6 per cento pari a 230 milioni di euro. I clienti sono 11.365. Il conto economico invece ha fatto registrare un utile di 4 milioni di euro rispetto ai 4,9 milioni del 2019, una flessione, che, secondo i vertici della banca, è da imputarsi a diversi fattori, tra cui anche la crisi economica innescata dalla pandemia. Il patrimonio netto è pari a 61 milioni di euro, mentre il coefficiente di solidità, pari al 32,56 per cento, è tra i più alti nel panorama bancario italiano. (Rsc)