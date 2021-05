Campania: Patriarca (FI), riduzione prove concorsone solo grazie a ministro Brunetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patriarca ha continuato: "A loro ribadiamo il massimo sostegno e la disponibilità più ampia, per quel che potrà essere il nostro ambito di competenza, per un confronto che sia orientato alla ricerca della soluzione migliore da mettere in campo a garanzia del principio di legalità e a salvaguardia delle aspettative dei candidati che vogliono, finalmente, entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro". Il capogruppo forzista in consiglio regionale della Campania ha aggiunto: "Continueremo a dialogare con il Ministero per la Semplificazione ribadiamo ancora una volta grazie al cui intervento, si è ottenuto lo snellimento del concorso regionale e la concreta possibilità per gli idonei di poter sostenere solo una prova invece delle due originariamente previste. Come continueremo a sollevare la questione degli idonei non ammessi a tirocinio per il quali in questi mesi, pur di fronte ai rilievi sollevati da più parti politiche, nulla è stato fatto". (Ren)