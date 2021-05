Campania: panificio usava legna verniciata per il forno, scattano sequestri e denunce nel Salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestali di Sarno (Sa), hanno scoperto che in un panificio del posto sarebbe stata utilizzata legna verniciata utilizzata come combustibile per la cottura del pane. I militari, coadiuvati da tecnici dell’Asl di Angri, hanno ispezionato i locali adibiti ad esercizio di vicinato ed a laboratorio artigianale di prodotti da forno freschi e secchi. Nel laboratorio i militari avrebbero trovato rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione del legno (legno verniciato, impiallacciato e comunque trattato, frammenti di pallet) pronti per essere utilizzati all’interno dei forni come combustibile ed altro legno verniciato stivato in cassoni destinato allo stesso utilizzo; altri cassoni, tutti contenenti la stessa tipologia di rifiuto speciale, si trovavano nell’area esterna di pertinenza del panificio. All’esito di quanto accertato i militari hanno provveduto al sequestro di otto cassoni pieni di rifiuti speciali e di due cumuli di rifiuti speciali (legno verniciato, impiallacciato e comunque trattato, frammenti di pallet), inoltre hanno sequestrato 350 kg di prodotti da forno (pane fresco, fette biscottate, taralli e freselle). Deferito il titolare dell’esercizio per gestione non autorizzata di rifiuti speciali e per preparazione di sostanze alimentari con trattamento nocivo; interdetta con provvedimento dell’autorità sanitaria l’attività di panificazione.(Ren)