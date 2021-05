Napoli: domani celebrazione anniversario Croce Rossa con arcivescovo Battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l'8 maggio in occasione dell'anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell'umanitarismo moderno, quest'anno celebrerà l'impegno e lo sforzo dei volontari inarrestabili della Croce Rossa Italiana, in prima linea nella lotta alla pandemia e in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta. Anche il Comitato di Napoli, presieduto da Paolo Monorchio, si appresterà a celebrare la giornata con un ospite d'onore: l'arcivescovo Metropolita di Napoli Mimmo Battaglia. L'annuncio in una nota. L'arcivescovo arriverà alla sede di San Giovanni a Teduccio alle ore 12 dove incontrerà il presidente Monorchio e tutti i volontari. Sarà presente anche l'imam Abdallah Massimo Cozzolino oltre a numerosi rappresentanti delle Istituzioni ed autorità civili e militari. L'incontro si svolgerà sulla terrazza del Comitato di Napoli nella massima sicurezza, all'insegna delle misure anti-Covid. Monorchio ha affermato: "Per noi è un grandissimo onore ricevere la visita dell'arcivescovo Battaglia nella giornata mondiale della Croce Rossa. La sua vicinanza per noi è fondamentale perché ci unisce la ricerca del bene comune, l'azione concreta contro il senso di solitudine e sgomento che ci attanaglia. E che, appunto, ferisce più a fondo chi il dolore lo affronta ogni giorno: i malati, gli ultimi, i più vulnerabili". (segue) (Ren)