Sardegna: immunizzazioni anti-Covid sospette, a Cagliari si indaga su alcuni centri di vaccinazione

- Si concentrano su alcuni centri di vaccinazione di Cagliari le indagini della Procura della Repubblica di Cagliari (peculato e abuso d'ufficio, le ipotesi di reato) per appurare se ci siano stati abusi nelle operazioni di vaccinazione, ovvero se qualcuno sia riuscito ad essere immunizzato prima di chi ne aveva diritto. Il fascicolo, aperto dopo diverse segnalazioni anonime arrivate a palazzo di Giustizia e all'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu riferiscono di diverse anomalie sia nella scelta del vaccino che delle persone da immunizzare. Si cita anche l'episodio che avrebbe come presunte protagoniste la moglie, la figlia e la collaboratrice domestica di un medico che avrebbero "saltato la fila". I magistrati prendono con le molle le segnalazione per le quali si cercano riscontri. Intanto le Fiamme gialle hanno acquisito presso l'Ats tutta la documentazione per capire chi e come sia stato vaccinato nel distretto sanitario e capire se, effettivamente, ci siano state anomalie. (Rsc)