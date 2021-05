Napoli: sequestrati Villa Ebe e Cimitero dei colerosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale hanno eseguito a Napoli il sequestro preventivo di Villa Ebe e del "Cimitero dei colerosi", entrambi di proprietà del Comune di Napoli, dove è stato riscontrato un preoccupante livello di degrado. A Villa Ebe è stato accertato un imminente rischio statico in grado di mettere in pericolo l'incolumità pubblica. Nel cimitero, si è scoperto anche il crollo di un muro, determinato da lavori abusivi. I due sequestri sono stati disposti dal gip su richiesta della Procura partenopea. (Ren)