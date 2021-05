Campania: Muscarà, qualità dell'aria ancora su livelli critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi oramai due anni dall'approvazione della delibera di giunta che approvava definitivamente l'accordo di programma con il governo per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria. Eppure la qualità dell'aria in Campania continua a presentare forti criticità, in particolare nei capoluoghi di provincia e in territorio da sempre ad alto rischio, dove gli sforamenti sui valori inquinanti sono all'ordine del giorno". Lo ha detto in una nota il consigliere regionale campano M5s Maria Muscarà che ha aggiunto: "Nei giorni scorsi, in risposta a una mia interrogazione sul tema, ho appreso che l'accordo del 2019, è stato sottoscritto soltanto nel febbraio 2021 e registrato presso la Corte dei Conti un mese più tardi. È lecito oggi che la Regione ci informi su quali azioni sono state messe in campo dalla giunta regionale a fronte di un investimento di 4 milioni di euro che il ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione della Campania". (segue) (Ren)