Campania: Muscarà, qualità dell'aria ancora su livelli critici (2)

- Muscarà ha proseguito: "Dall'implementazione del trasporto pubblico su ferro, alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato di merci e l'elettrificazione delle banchine portuali, con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, al potenziamento delle attività di controllo delle emissioni presso installazioni e stabilimenti". Dunque il consigliere regionale ha spiegato: "Dispiace aver appreso dall'assessore regionale all'Ambiente che siamo ancora alla fase degli annunci di quello che si farà, ma che avremmo dovuto invece già aver fatto, nel rispetto di un accordo di programma oramai vecchio di due anni". Quindi Muscarà ha concluso: "Non vogliamo immaginare che dopo la procedura di infrazione europea a cui è sottoposta la Campania per i ritardi nel ciclo dei rifiuti, rischiamo ora una nuova condanna per la pessima qualità dell'aria". (Ren)