© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Vibo Valentia come Capitale italiana del libro 2021 "è una bellissima notizia per la Calabria e per il Sud. Al sindaco di Vibo Maria Limardo e ai suoi cittadini giungano le mie congratulazioni per il grandissimo risultato che riempie di orgoglio tutto il Mezzogiorno”. Lo sottolinea in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia.(Com)