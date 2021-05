Elezioni amministrative: Caldoro, fra De Luca e M5s accordo su poltrone e potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chi si era presentato agli elettori, anche di recente ed alle scorse regionali, come il Movimento diverso da tutti, che non faceva accordi, che non pensava alle poltrone, oggi cosa fa? Vuole fare accordi con De Luca, alla Regione ed al Comune di Napoli”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, in un video sui social. “Il Movimento 5 stelle - prosegue Caldoro - lo ha sempre contestato con slogan del tipo ‘mai con De Luca’, ‘mai con il Partito Democratico’ e poi si prepara ad accordi sulle poltrone. Si è deciso, per ragioni di potere, e senza nessuna idea sul futuro di Napoli, di partecipare all’armata Brancaleone che è in campo per il Comune e che è la stessa che governa la Regione”. “Come si può definire questa politica? che fiducia possono avere i cittadini quando vedono queste cose? - si chiede Caldoro - noi siamo un’altra cosa. Il centrodestra è chiaro, limpido, leale. Ha una sua idea, un suo programma ed una sua storia che porta avanti con coerenza. Mi auguro che, soprattutto a partire dalla candidatura di Maresca, ci siano più squadre ed uomini in grado di rappresentare un nuovo progetto. Nessuna risposta, infine, sull’impegno comune delle coalizioni a limitare al minimo le liste civiche distinguendo il vero civismo dalle liste di scambio”, conclude. (Ren)