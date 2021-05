Molise: Iorio (Fd'I), la carrellata di vip non cancella disastro causato da gestione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della regione Molise ed attuale consigliere regionale Michele Iorio, di Fratelli d'Italia, sottolinea che "la visita del generale Figliuolo e del capo dipartimento della Protezione civile, Curcio, non può diventare l'ennesima arma di distrazione di massa volta ad eludere l'attenzione pubblica rispetto a questioni fondamentali scomode che potrebbero amplificare la crisi di credibilità di questo governo regionale agli occhi dei cittadini molisani. Così la buona performance sulle vaccinazioni, che però non include la totale copertura degli over 80 e dei più fragili, seppure lascia guardare con fiducia al futuro per debellare la pandemia - aggiunge l'esponente di Fd'I -, non può coprire il fatto che la risposta sanitaria in Molise rimane precaria e deludente. Al Cardarelli è ancora interdetto l'uso della rianimazione per pazienti non Covid, con tutte le conseguenze che si riflettono sulla cura delle emergenze. Una questione seria e grave, che non può essere sottaciuta e di cui, si spera, il nuovo commissario ad acta abbia preso atto. Sempre all'ospedale Cardarelli di Campobasso, centro misto Covid, non esiste una vera area grigia". Iorio prosegue: "Spesso il pronto soccorso è in tilt e la distribuzione dei pazienti è difficoltosa. Per non parlare dell'esecuzione dei tamponi che non sempre avviene nei tempi giusti per individuare un trattamento e un ricovero corretto per i pazienti. L'ultima novità, poi, riguarda l'utilizzo davvero improprio del famoso container nato per essere reparto di rianimazione, ma che è diventato un 'reparto per anziani fragili'". (segue) (Gru)