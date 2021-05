Molise: Iorio (Fd'I), la carrellata di vip non cancella disastro causato da gestione pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iorio continua: "Una dizione abbastanza singolare che confesso, da medico, di non conoscere anche se per analogia potrei pensare si tratti del reparto di geriatria. A proposito di questo, occorre dire che i reparti di geriatria in genere sono reparti organizzati in maniera molto singolare, con grandi spazi dedicati alla socializzazione e alla possibilità di una naturale aerazione. Invece i containers in questione non hanno finestre e sono suddivisi in stanzette anguste utilizzabili nei campi di battaglia o nel deserto par pazienti da rianimazione e quindi costretti a letto. Intanto la cosiddetta torre Covid, finanziata dalla Protezione civile dall'allora commissario Arcuri, non è stata posta neppur all'attenzione del nuovo commissario Figliuolo quasi a voler nascondere il fallimento della struttura regionale sull'organizzazione dell'emergenza Covid. Un disastro che continua a pesare sulla salute dei molisani i quali rinunciano a curare le patologie ordinarie e ancora non hanno a disposizione un centro Covid dedicato. Insomma, il sottosegretario Costa e il commissario Figliuolo sono stati accolti al centro vaccinale di Selva Piana. Se dovesse venire il ministro - conclude sempre Iorio - molto probabilmente si aprirebbero le porte del Castello Monforte. Tutto purché si nasconda l'attenzione dalla gravissima situazione in cui versa l'organizzazione della rete ospedaliera Covid e non Covid in Molise di cui l'ospedale Cardarelli è l'emblema". (Gru)