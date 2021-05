Sardegna: vaccini anti Covid, siringhe pronte all'uso per i medici di famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi centri dedicati dell'isola, allestiti presso l'ospedale "Marino" di Cagliari e l'hub di Sassari "Promocamera", è operativo il servizio dell'Ats che si occupa della preparazione delle dosi vaccinali per i medici di medicina generale. Consegnate ai medici di famiglia, nelle ultime ore, le prime siringhe pronte all'uso, destinate all'immunizzazione dei pazienti a domicilio o in ambulatorio. Il servizio, attivo da ieri, è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30, nelle modalità concordate con le sigle di categoria. La procedura prevede che i medici eseguano la prenotazione delle dosi con almeno quattro giorni di preavviso. I sanitari potranno ritirare esclusivamente il quantitativo di vaccini corrispondente al numero di somministrazioni che avranno programmato per la giornata. Le siringhe con i sieri Pfizer e Moderna, consegnate in base alla disponibilità, dovranno essere utilizzate entro 6 ore dalla loro preparazione. Per il trasporto e la conservazione le siringhe pre-riempite sono consegnate all'interno di buste fotoprotettive e - secondo le indicazioni del protocollo operativo - sarà cura del medico richiedente presentarsi munito di borsa termica o altro contenitore idoneo a preservare al meglio l'integrità del farmaco. (segue) (Rsc)