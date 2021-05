Sardegna: vaccini anti Covid, siringhe pronte all'uso per i medici di famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo mettendo in campo ogni strumento e soluzione a nostra disposizione per rafforzare la campagna di vaccinale sul territorio, ponendo la massima attenzione per le categorie più a rischio. Vogliamo immunizzare tutti i cittadini, presto e bene, per poter tornare rapidamente a una nuova normalità, in sicurezza. Siamo nella fase più delicata della campagna di vaccinazione e serve il massimo impegno da parte di tutti per vincere la battaglia contro il virus", dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas. "Il nuovo servizio svolto dall'Ats - afferma l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - nasce con l'obiettivo di rendere più agevole il lavoro dei medici di famiglia, che potranno raggiungere così i loro assisti muniti di siringhe già pronte per l'inoculazione. Con la collaborazione dei medici di base contiamo di raggiungere soprattutto quei fragilissimi impossibilitati a recarsi negli hub e nei punti di vaccinazione". (Rsc)