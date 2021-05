Elezioni amministrative: Ciarambino, non dia giudizi chi scrive il futuro di Napoli con Lega e nemici del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'uomo che ha fatto da cavallo di Troia per far entrare in Consiglio regionale la Lega e i nemici di Napoli e del Sud, dopo un letargo durato ben cinque anni, oggi si risveglia e osa dare giudizi su chi ha sempre lavorato notte e giorno, non mancando mai di far sentire la propria voce. Caldoro parla di poltrone, lui che ha inaugurato la scorsa legislatura facendo incetta di poltrone per il centrodestra. Così come ha il coraggio di parlare di accordi dopo che, grazie all'astensione strategica della sua coalizione in I Commissione, ha dato il via libera alla proposta di De Luca per istituire uno scudo penale all'abuso di ufficio. È inquietante, piuttosto, per i cittadini di Napoli, sentire che il futuro della loro città lo stanno scrivendo Salvini e la Lega Nord". Così la capogruppo regionale del M5s in Campania Valeria Ciarambino. "Noi – conclude Ciarambino - siamo quelli che i programmi li costruiscono con chi vuol bene al territorio ed è in questa direzione che stiamo pianificando il rilancio di Napoli. Ed è lavorando con senso responsabilità e coinvolgendo chiunque abbia veramente a cuore gli interessi della città, che stiamo progettando il nuovo volto di quella che deve tornare a essere la capitale del Sud e la porta del Mediterraneo". (Ren)