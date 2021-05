Campania: Patriarca (FI), riduzione prove concorsone solo grazie a ministro Brunetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo abbiamo detto da tempo che il cosiddetto concorsone bandito dalla Regione Campania era un corso-concorso e non comportava una assunzione immediata. Nel bando originario era previsto che le prove da espletare al termine del periodo di tirocinio fossero due, e soltanto grazie al Decreto semplificazione del ministro Renato Brunetta le prove sono passate da due a una venendo, di fatto, incontro alle legittime aspirazioni degli idonei senza però infrangere le norme". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in consiglio regional: "I candidati si sono trovati ad affrontare un corso-concorso che non prevede la consequenziale immediata assunzione al termine del tirocinio, prevista invece dopo un iter della durata di un anno, "preparatorio" alle prove successive da sostenere". Quindi ha aggiunto: "In virtù della proficua collaborazione assicurata dal governo, a cominciare proprio dal ministro Brunetta, e da una interlocuzione avvenuta tra Governo e Regione si è nei giorni scorsi addivenuti alla decisione di puntare sull'esame scritto per il completamento dell'iter concorsuale. Di fronte alle legittime aspirazioni di chi ha partecipato al concorso abbiamo un dovere di verità". (segue) (Ren)