© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vibo Valentia "è stata proclamata Capitale Italiana del Libro 2021. Sono felice. Un riconoscimento importante per una splendida città, un fiore all'occhiello per la Calabria. La nostra è una terrà dalle grandi potenzialità, che vuole ripartire. Congratulazioni al sindaco Limardo". Lo sottolinea Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)