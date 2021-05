Covid: De Luca, migliori d'Italia per vaccinazioni a ultra ottantenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Superate le due milioni di somministrazioni in Campania e sfiorate le 50mila vaccinazioni in una giornata". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Uno sforzo enorme per mettere in sicurezza persone fragili - spiega De Luca - Abbiamo raggiunto il risultato migliore d'Italia per le vaccinazioni agli ultra ottantenni, con percentuali dell' cento per cento per i deambulanti e dell'80 per i non deambulanti". "Inoltre - aggiunge - siamo l'unica regione ad avere avviato la vaccinazione nelle imprese, a cominciare dal personale del trasporto pubblico e privato. Dalla prossima settimana si parte con le vaccinazioni nelle zone industriali della Campania". (Ren)