Cultura: Pella (FI), congratulazioni a Vibo Valentia, Capitale italiana del libro 2021

- Il deputato di Forza Italia e vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella, ricorda che "all'unanimità Vibo Valentia è stata proclamata capitale italiana del libro 2021: un grande un bocca al lupo per questa opportunità e congratulazioni alla Collega Sindaca Maria Limardo e alla sua Amministrazione per questo progetto. Un progetto lungo un anno - prosegue Pella - dedicato ad attività di promozione e di supporto del libro e della lettura, strumenti fondamentali per l'emancipazione e l'inclusione sociale: una straordinaria vetrina di visibilità per la città calabrese e il suo territorio che saprà sfruttare al meglio delle sue potenzialità. Sono di pochi giorni fa i dati pubblicati da Istat su biblioteche e indici di lettura: la nomina di Vibo Valentia sarà un grande traino per aumentare e rendere strutturale la partecipazione dei cittadini alle attività culturali con l'avvio di partenariati attivi e progetti di comunità con ricadute importanti", conclude. (Com)