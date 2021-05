Infrastrutture: Stretto di Messina, Giovannini trasmette alle Camere la relazione del gruppo di lavoro sull'attraversamento stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha tramesso ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati la relazione finale del gruppo di lavoro tecnico avviato dal precedente esecutivo per valutare gli eventuali sviluppi del progetto del sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina. Il documento analizza il contesto socio-economico e trasportistico, il contesto fisico e ambientale, il processo decisionale per la scelta delle infrastrutture di trasporto, le alternative progettuali e il sistema dei collegamenti alle reti stradali e ferroviarie, le valutazioni preliminari ed approfondimenti necessari per i sistemi di attraversamento stabile dello Stretto di Messina. (Com)