Sardegna: Coldiretti, Ue vuole togliere alcol dal vino e aggiungere acqua (2)

- L'introduzione della "dealcolazione" parziale e totale come nuove pratiche enologiche "rappresenta un grosso rischio ed un precedente pericolosissimo, che metterebbe fortemente a rischio l'identità del vino italiano e europeo, anche perché la definizione 'naturale' e legale del vino vigente in Europa prevede il divieto di aggiungere acqua", afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che l'impegno per fermare una deriva pericolosa che rischia di compromettere la principale voce dell'export agroalimentare nazionale che complessivamente sviluppa un fatturato di oltre 11 miliardi in Italia e all'estero. "Una proposta che arriva peraltro in un dei momenti più difficili per uno dei settori più dinamici - afferma il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu - e più penalizzati dalla restrizioni adottate per limitare il Covid con la chiusura del canale Horeca e questo sarebbe un colpo basso per i viticoltori che tanto stanno lavorando e investendo per tenere alta la qualità del vino". (Rsc)