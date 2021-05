Ambiente: Mipaaf, si arricchisce l’elenco degli Alberi monumentali italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi inserimenti - prosegue la nota - vanno ad arricchire il patrimonio naturale e culturale che gli alberi monumentali rappresentano. Tra gli altri citiamo il caso del cerro sughera di Valbrevenna (Ge), specie rara in Liguria, rinvenuta ad un’altitudine di 1.300 m s.l.m., ben al di sopra della quota rispetto all’areale di distribuzione della specie; la farnia di Policoro (Mt), per il contesto vegetazionale in cui è inserita, il Bosco di Policoro, prezioso relitto di bosco planiziale, e per la contestuale rarità della specie in ambito regionale; la sequoia sempreverde di Biella che, con 810 cm di circonferenza, risulta tra le più grandi finora classificate in Italia; l'insieme omogeneo di lentisco sito nell'agro di Loculi (Nu), un piccolo bosco di circa 5 ettari di estensione formato da esemplari di lentisco ultracentenari con portamento arboreo e di notevoli dimensioni (fino a 8,5 metri di altezza e oltre 250 cm di circonferenza) in cui le piante sono cresciute talmente da entrare in contatto l'una con l'altra intrecciandosi e formando una macchia fitta ed, in alcuni punti, impenetrabile; il secolare faggio di Monte San Giovanni in Sabina (Ri) che, oltre all’elevato valore ecologico per le cavità presenti nel tronco e nelle ramificazioni della chioma, che costituiscono un rifugio e sito riproduttivo per diverse specie di avifauna nonché rettili e mammiferi, presenta un notevole valore culturale legato alla tradizione della popolazione di visitare l’esemplare che predomina sul Monte Tancia caratterizzandone il paesaggio; le roverelle del Bosco dell'Incoronata a Foggia la cui monumentalità è legata, oltre che all'età, alle dimensioni e al portamento, anche al riconosciuto valore storico, culturale e religioso connesso all'apparizione, nell’anno 1001, della Vergine oggi venerata nell'omonimo santuario. (Com)