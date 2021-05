Vaccini: Ciacciarelli (Lega), presentata mozione in Regione Lazio per uso ottimale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha presentato una mozione che chiede al presidente e alla giunta di porre in essere tutte le azioni necessarie, presso il governo e presso la presidenza del consiglio, per disciplinare in maniera informe e univoca, su tutto il territorio nazionale, la gestione delle dosi vaccinali giornaliere disponibili, presso tutti gli hub, allo scopo di utilizzarle tutte efficacemente, con i soggetti al momento disponibili, senza mai alcuno spreco o eventuale inutilizzo. In una nota Ciacciarelli spiega: "L'obiettivo comune è senza dubbio quello di non sprecare le dosi che avanzano a fine giornata dopo aver aperto le ultime fiale, ma da nord a sud sono stati adottati metodi completamente diversi. La maggior parte delle regioni escludono la possibilità di autocandidarsi e hanno predisposto delle liste di riserva per convocare in extremis chi risulta già prenotato per i giorni seguenti. Le chiamate vengono fatte talvolta dalle Asl, dai medici di base o in certi casi anche direttamente dai centri vaccinali. Nel Lazio viene utilizzato un sistema simile all'overbooking degli aerei: a partire dalle 14 vengono convocati i "panchinari", in modo tale da farsi trovare pronti in caso di dosi in eccedenza. Si tratta di una procedura non uniforme e non comune a tutte le regioni, che invece dovrebbero utilizzare dei protocolli generali unici, allo scopo di utilizzare tutti i giorni, in tutto il territorio nazionale e in tutti gli hub vaccinali, fino all'ultima goccia di vaccino giornaliero disponibile. La velocità della vaccinazione - conclude -, estesa alla maggiore platea possibile di cittadini, costituisce un presupposto imprescindibile per ottenere finalmente il deterrente sanitario anti Covid e consentire quindi l'indispensabile ripartenza della vita sociale, di relazione ed economica in tutti i settori". (Com)