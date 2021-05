Napoli: de Magistris, scongiurato fallimento Caan, garantita occupazione lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scongiurato il fallimento del Caan. Garantita la continuità aziendale della società partecipata al 70 per cento dal Comune di Napoli e salvaguardati gli oltre duemila posti di lavoro che, tra diretti, indiretti e indotto, gravitano attorno al più grande Centro agroalimentare del Sud Italia, con sede a Volla". L'annuncio in una nota di Palazzo San Giacomo: "Il Tribunale di Nola, facendo seguito all'udienza camerale dello scorso 8 aprile, ha approvato il Piano Concordatario presentato il 6 agosto 2020 dalla società guidata dal presidente Carmine Giordano, sulla quale pesava una debitoria di circa 60milioni di euro che sarà ripianata nel corso dei prossimi cinque anni". Giordano ha commentato: "L'omologa del piano rappresenta senz'altro un traguardo importante ma non può essere considerato un punto di arrivo. Al contrario costituisce un punto di partenza, un nuovo inizio per la società che, liberatasi finalmente dai debiti pregressi, può guardare al futuro con maggiore ottimismo, naturalmente proseguendo sulla linea del massimo rigore, dell'economicità, dell'efficacia ed efficienza della gestione aziendale". (segue) (Ren)