Napoli: de Magistris, scongiurato fallimento Caan, garantita occupazione lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Luigi de Magistris ha commentato "ancora una azienda partecipata messa in sicurezza, rilanciando un settore strategico per l'area metropolitana di Napoli e garantendo l'occupazione di migliaia di lavoratori". Il percorso concordatario è stato complesso e spesso in salita "ma il socio di maggioranza, e soprattutto il sindaco Luigi de Magistris, ci hanno creduto fin dall'inizio e non hanno mai fatto mancare il loro supporto" aggiunge il presidente del consiglio d'amministrazione: "Per i prossimi cinque anni, quindi, i conti del Caan saranno costantemente monitorati dai Commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Nola che dovranno garantire il rigoroso rispetto del Piano ed il puntuale assolvimento di tutti i pagamenti, proseguendo con la gestione virtuosa già operata dal vertice aziendale negli ultimi anni che, producendo importanti economie di cassa, ha fatto sì che il piano di rientro andasse a buon fine". (Ren)