Piemonte: Gianfranco Zulian nuovo direttore generale dell’ospedale Maggiore di Novara

- Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, stamattina la Giunta regionale ha nominato Gianfranco Zulian, attuale responsabile dell’Emergenza Covid-19 della Sanità del Piemonte, come nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, in sostituzione di Mario Minola, nuovo direttore generale della Sanità del Piemonte, subentrato al dimissionario Fabio Aimar. Gianfranco Zulian, 64 anni, direttore del Dipartimento Prevenzione e della Struttura complessa di medicina legale dell’Asl di Novara, è docente di Medicina legale all’Università del Piemonte Orientale. Dal 2012 al 2015, è stato direttore generale dell’Asl di Biella. Il suo nuovo incarico, che ha ottenuto il necessario avvallo del rettore dell’Università del Piemonte Orientale, avrà decorrenza dal 20 maggio, con una durata di tre anni. "Ringrazio il dottor Zulian – dichiara l’assessore Icardi - per la disponibilità ad assumersi la guida dell’Azienda ospedaliera di Novara, tra le strutture sanitarie più prestigiose del Piemonte. In questi mesi, il suo qualificato supporto alla Sanità regionale per l’emergenza sanitaria è stato essenziale. Sono lieto che abbia accettato di continuare la sua collaborazione con il Dirmei e la direzione della Sanità regionale". (Rpi)