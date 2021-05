Napoli: nasce l'associazione "Terra e vita" per la tutela del diritto alla salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo molto nell'associazionismo – ha dichiarato Maurizio Masciandaro presidente dell'associazione interforze Conita che ha aderito a Terra e vita - è sempre importante fare gioco di squadra e affermare il principio della solidarietà. Da soli il rischio di perdersi di fronte alle difficoltà è fortissimo. Costruiremo una rete sociale che sia in grado di offrire il supporto necessario a chi è in difficoltà". "L'obiettivo fondamentale – conclude Filippina Ciaburri - è quello di tutelare gli interessi delle fasce sociali più deboli. I fragili e vulnerabili, tutte quelle persone che ancora oggi non accedono ai servizi e alle prestazioni sanitarie perché non hanno la forza economica di poterlo fare. E spesso rinunciano alle cure. Dobbiamo riaffermare l'importanza dei presìdi sanitari territoriali e di un welfare di quartiere, oserei dire anche di condominio, per tendere una mano a chi ne ha bisogno, a chi è solo, allettato, dimenticato da un sistema che spesso non sa più essere umano". (Ren)