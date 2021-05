Napoli: "Dear school film fest" torna a Scampia dal 13 al 15 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà dal 13 al 15 maggio a Napoli presso l'auditorium dell'Itis Galileo Ferraris di Scampia, il "Dear school film fest" il festival di cortometraggi con il coinvolgimento degli studenti delle scuole napoletane, promosso da Laici Terzo Mondo ed Ecole Cinéma. Registi professionisti insieme agli studenti e ai docenti hanno prodotto 14 corti durante il progetto "Dear school" finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Lotta alle discriminazioni, rispetto della diversità, contrasto alle ingiustizie ed alle diseguaglianze sociali, sono i temi che hanno animato il lavoro di registi, studenti ed operatori attraverso laboratori specifici ed un percorso di formazione alla cittadinanza attiva durato quasi due anni. Il festival si terrà parzialmente in presenza, diventando così il primo evento culturale dal vivo dedicato al cinema nella città di Napoli dopo le restrizioni ed il lockdown dovuto al Coronavirus. Renata Molino del gruppo Laici Terzo Mondo, ha dichiarato: "Attraverso laboratori di fiabe, di giornalismo critico e di cinema per gli studenti di medie e superiori, sono state affrontate le tematiche riguardanti le discriminazioni culturali, religiose, di genere, di provenienza geografica, di età che sono alla base della diseguaglianza nell'accesso ai diritti fondamentali. I corti che saranno in gara al festival sono il prodotto dei laboratori che hanno visto la partecipazione degli studenti del Liceo Classico Antonio Genovesi, Isis Alfonso Casanova, Ics Volino-Croce-Arcoleo, Ics Bovio – Colletta, Ics 29esimo Miraglia – Sogliano, Ics Bonghi, Ics Foscolo – Oberdan, Ics Alpi – Levi, Liceo Classico Umberto I, Iti Galileo Ferraris, Ics Virgilio IV, Isis Vittorio Veneto, Ics J.F. Kennedy, Liceo statale Elsa Morante". (segue) (Ren)