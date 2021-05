Napoli: "Dear school film fest" torna a Scampia dal 13 al 15 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento vede il patrocinio della Municipalità 2 e della Municipalità 8 e del Comune di Napoli. La direttrice artistica sarà Sabrina Innocenti, presidente dell'associazione Ecole Cinéma: "La giuria ufficiale del Festival è costituita sia da professionisti del settore (Direttori di Festival Di Cinema, critici cinematografici, giornalisti di settore) che da esperti nella mediazione culturale dove il cinema è strumento didattico ed educativo) che nonostante il periodo difficile hanno dato la loro disponibilità a sostenere un Festival cosi coraggioso date le circostanze.". "Tutti i partner del progetto – sottolinea Innocenti - ciascuno con la sua specifica competenza definisce un modello di partecipazione sinergica al fine di contribuire alla valorizzazione delle competenze civiche, umane e professionali degli studenti". La giuria del Festival sarà composta da Giuseppe Colella (Napoli Film Festival), Giuseppe Borrone (storico e critico cinematografico), Alessandra Augelli (Università Cattolica di Milano), Monica Macchi (Formacinema), Alessandro Savoia (Giornalista). I suoi membri assegneranno il premio "You Make The Difference" al cortometraggio distintosi per tecnica, contenuto e capacità creativa. Ci sarà anche la giuria giovane, composta da alcuni degli studenti che hanno partecipato ai laboratori del progetto "Dear School". (segue) (Ren)