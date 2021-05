Ambiente: Mipaaf, si arricchisce l’elenco degli Alberi monumentali italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si arricchisce l’elenco degli Alberi monumentali italiani con 115 nuove iscrizioni proposte dalle Regioni Basilicata, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma anche di alcune riduzioni dovute a morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, anche tenendo conto dei cambiamenti di integrazione e variazione registrati nei precedenti decreti. Lo rende noto il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Con decreto del Direttore generale dell’economia montana e delle foreste, numero 205016 del 5 maggio 2021, è stato infatti approvato il quarto aggiornamento dell’Elenco degli alberi Monumentali d’Italia, istituito e redatto ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, numero 10 e approvato con Dm del 19 dicembre 2017, numero 5450. Frutto di un’intensa attività di catalogazione realizzata, in modo coordinato e sinergico dal Mipaaf, dalle Regioni/Province autonome e dai Comuni, che la legge ha voluto come diretti operatori del censimento. Gli esemplari che ne fanno parte - sottolinea la nota - si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l’importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali, per il loro stretto rapporto con emergenze di tipo architettonico, per la capacità di significare il paesaggio sia in termini estetici che identitari. Un patrimonio culturale di notevole interesse collettivo da tutelare e valorizzare. (segue) (Com)