Napoli: scoperto arsenale in negozio ortofrutta, due arresti

- Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli contro le “stese”, scoperto arsenale in un negozio di ortofrutta. Il ritrovamento a via Miseno, nel capoluogo. Dove, all’interno di unlocale adibito alla vendita di generi alimentari, i militari hanno rinvenuto dieci pistole, sei kalashnikov, cinque pistole mitragliatrici, una bomba carta,due giubbotti antiproiettile e diverse cartucce e munizioni. Sono stati arrestati il titolare del negozio, un 41enne incensurato, insieme a un suo parente di 74 anni, presente nel locale al momento del blitz dei carabinieri. Ora saranno gli esami balistici a scoprire se, ed eventualmente quando, quelle armi siano state utilizzate per commettere delitti.(Ren)