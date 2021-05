Tlc: Modica, lavori di Open Fiber per realizzare rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto delineato per Modica, con la finalità di limitare il più possibile l'impatto e gli eventuali disagi per la comunità, prevede il riuso di infrastrutture già esistenti. Come nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale Complessivamente verranno stesi 10mila chilometri di cavi in fibra ottica, con conclusione dei lavori prevista entro 18 mesi. "Siamo estremamente soddisfatti dell'intesa trovata con Open Fiber – commentano il sindaco Ignazio Abbate e l'assessore Giorgio Linguanti – che consentirà il cablaggio di tutti i nostri edifici e delle scuole di nostra competenza a costo zero per le casse comunali. In cambio abbiamo concesso l'utilizzo dei nostri cavidotti già passati in precedenza, evitando nuovi scavi invasivi sia per il manto stradale che per la circolazione veicolare. Grazie alla fibra la città di Modica farà un deciso passo in avanti nel mondo della tecnologia e della connettività, la cui importanza è stata sottolineata in maniera decisa da questo periodo che stiamo attraversando. Dunque la collaborazione con Open Fiber porterà solo benefici ai modicani". "Una rete a banda ultralarga interamente in fibra ottica – evidenzia Dorotea Lo Greco, Affari Istituzionali Area Sud di Open Fiber – permette di abilitare servizi che vanno a beneficio dell'intera collettività: smart working, telemedicina, educazione a distanza, Industria 4.0, videosorveglianza, domotica e tanto altro ancora da inventare. Non a caso, le infrastrutture digitali in modalità Ftth sono definite 'a prova di futuro' poiché in grado di supportare le successive evoluzioni tecnologiche. La pandemia ha poi dimostrato l'importanza di un accesso sempre più diffuso a reti telematiche ad altissima capacità di ultima generazione". (Com)