Csm: Laboccetta, silenzio del Colle non è rispetto per Procure

- “Il capo del Csm Sergio Mattarella non può continuare a fare il pesce in barile. Perseguire un'azione pilatesca dopo quel che è saltato fuori, e siamo solo all'inizio, nel comparto giustizia, è veramente inaccettabile. E non regge certo, caro Presidente Mattarella, che Ella debba restare nel suo mutismo perché 4 Procure stanno indagando. Ma il cittadino italiano ha bisogno di rassicurazioni". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Un tempo gli italiani guardavano con fiducia verso coloro che erano chiamati ad amministrare giustizia - prosegue presidente di Polo Sud - Oggi non è più così. La magistratura non è più un baluardo. E' una istituzione profondamente malata. Nel suo corpo si scontrano pesantemente tutte le sue anime e correnti. E' in atto una vera resa dei conti. Ed il capo dello Stato ha il dovere di parlare per rispetto verso la volontà popolare, che, per Costituzione, è il vero detentore del potere. La nostra è una Repubblica Parlamentare, certo, ma il capo dello Stato non è sicuramente un accessorio. Polo Sud andrà avanti con la sua petizione popolare ed a giugno, quando avrà raggiunto le 10.000 firme chiederà un incontro al Premier Draghi, al ministro Cartabia, e perché no, anche al capo del Csm. A meno che non sia stato sciolto prima. Cosa che francamente dopo quanto è emerso, ci auguriamo. Sarebbe l’unica misura per ridare autorevolezza e credibilità alla magistratura”. (Ren)