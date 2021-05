Piemonte: 8,7 milioni per la riduzione di consumi energetici, il 27 maggio il bando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto il profilo del miglioramento della qualità dell’aria gli interventi finanziati con il precedente bando – erano stati efficientati 36.020 punti luce - garantiscono annualmente riduzioni significative di Pm10 (41Kg all’anno), CO2 (5908 tonnellate all’anno) e ossidi di azoto (3241 kg all’anno). Per quanto riguarda il capitolo “innovazione”, oltre alla riqualificazione delle reti di illuminazione, il bando prevede anche interventi per realizzare servizi smart, come i sistemi per il controllo del traffico, per la videosorveglianza, per il monitoraggio delle condizioni meteorologiche o dell’inquinamento e servizi per la connessione wifi. La nuova misura – lo sportello aprirà alle 9 del prossimo 27 maggio - sarà sostanzialmente identica, nelle modalità, a quella precedente; beneficiari saranno gli enti pubblici in forma singola o associata che avranno tempo un anno per ultimare i progetti e che potranno avere un contributo massimo pari a 400mila euro. La percentuale di contribuzione è pari all’80% ed è previsto un anticipo del 50% del contributo. Dal bando sono esclusi i Comuni capoluogo di provincia che possono ricomprendere interventi di efficientamento delle proprie reti di illuminazione pubblica all’interno delle Strategie Urbane. (Rpi)