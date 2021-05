Campania: Saiello (M5s), concorsone, si lavori per chiudere iter al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da opportunità rivoluzionaria per contrastare le percentuali di disoccupazione da guinness con cui facciamo i conti in Campania, il Corso-concorso Ripam tanto sbandierato in campagna elettorale da De Luca, ma sul quale fin dal primo giorno abbiamo espresso le nostre perplessità per quanto concerne la procedura, rischia oggi di tramutarsi in una farsa senza garanzie per chi vi ha partecipato. E noi abbiamo il dovere di impedirlo, soprattutto alla luce delle difficoltà date dalla pandemia. Lo dobbiamo agli oltre 1800 tirocinanti che da un anno stanno sacrificano tempo e risorse inseguendo un lavoro stabile e alle tante persone risultare idonee agli step preselettivi che ad oggi, nonostante le carenze della pubblica amministrazione, non hanno avuto la possibilità di continuare il percorso. Per questo oggi in Commissione Attività Produttive abbiamo ribadito quanto già detto agli inizi di aprile, ovvero che si metta in campo ogni iniziativa utile a definire l'ultimo step dell'iter di stabilizzazione per quanti hanno sostenuto la fase di formazione presso i rispettivi enti accreditati. Una posizione a epilogo di un lavoro fatto oltre un mese fa nella IV Commissione speciale che presiedo, durante il quale ho avuto modo di confrontarmi con sindacati e rappresentanti degli idonei e con la giunta regionale, facendo da raccordo con il Governo grazie al quale abbiamo individuato misure di semplificazioni da estendere alche al corso concorso". Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Campania e presidente della Commissione speciale Innovazione e Digitalizzazione Gennaro Saiello. (segue) (Ren)