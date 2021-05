Napoli: Lanzotti (Apn-FI), debito giusto, candidati sindaco battano un colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più che di nomi Napoli ha bisogno di idee chiare, di una visione, di un programma che vada ben oltre i partiti tradizionali. Tutto questo si chiama civismo". Lo afferma Stanislao Lanzotti, capogruppo di Forza Italia del Consiglio comunale di Napoli, coordinatore del movimento civico Azzurri per Napoli. "Ai candidati sindaco in corsa o in pectore chiediamo chiarezza, chiediamo programmi e soprattutto chiediamo cosa intendano fare del 'debito giusto', di questo debito di oltre 2 miliardi di euro che non si potranno spalmare in ulteriori 30 anni e che rischi di tenere in ostaggio per i prossimi 20 anni lo sviluppo della città", sottolinea Lanzotti. "Si limiteranno a vestire i panni dei curatori fallimentari di una città senza futuro – si chiede Lanzotti – oppure sono pronti ad una battaglia romana per sciogliere definitivamente questo cappio al collo dei cittadini di Napoli?". "Se anche per loro la politica è chiarezza e trasparenza – conclude – battano un colpo". (Ren)