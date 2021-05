Piemonte: pubblica amministrazione in cloud, 300 richieste dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 330 i comuni piemontesi che hanno inviato una manifestazione di interesse ad aderire al bando “Cloud computing e pubblica amministrazione piemontese", finanziato dalla Regione Piemonte il cui progetto ha una dotazione economica pari a 5 milioni di euro. Di questi, 286 sono comuni che hanno meno di 10.000 abitanti e 44 sono i comuni più grandi. Inoltre sono 60 gli enti “pilota” che hanno aderito già dalla fine del 2019 all’iniziativa, in qualità di sperimentatori, per un totale di 390 amministrazioni coinvolte nell’iniziativa regionale. Un risultato che testimonia la buona riuscita dell’iniziativa nel percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione portato avanti dalla Regione Piemonte, in linea con le strategie nazionali e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il bando, concluso lo scorso 30 aprile, permette infatti a tutte le amministrazioni comunali di beneficiare di servizi per migrare i propri applicativi sul cloud regionale Nivola, realizzato dal CSI Piemonte, mettendosi così in regola con i piani nazionali di razionalizzazione dei data center pubblici e con il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. La misura regionale prevede l’intero finanziamento dei costi di migrazione sul cloud della parte applicativa, lasciando a carico del Comune solo il relativo canone annuo dei servizi cloud. I Comuni, in base alle indicazioni riportate sul bando regionale, verranno ammessi sino a esaurimento fondi e nel rispetto dei criteri di ripartizione territoriale definiti, a fronte della valutazione tecnica delle domande pervenute e la successiva stipula dell’accordo. (segue) (Rpi)