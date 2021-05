Piemonte: 8,7 milioni per la riduzione di consumi energetici, il 27 maggio il bando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà pubblicato il 27 maggio il bando destinato agli enti pubblici per la riduzione dei consumi energetici e per l’adozione di soluzioni innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei comuni piemontesi. Si tratta della procedura approvata a gennaio dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, per la quale sono stati stanziati 8 milioni e 700mila euro. Una misura finalizzata alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento della qualità dell’aria e anche all’innovazione tecnologica per servizi smart. “Questi fondi sono la rimodulazione delle risorse non spese della programmazione 14-21 e anticipano le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dimostrando che il Piemonte sta già lavorando in questa direzione – commenta l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - Questa misura è un tassello del puzzle dedicato all’efficientamento energetico della pubblica amministrazione. L’obiettivo è quello di innovare, ridurre i consumi energetici, migliorare la qualità dell’aria e rilanciare l’economia piemontese” “E’ una misura che ha un effetto moltiplicatore – conclude l’assessore – e che rappresenta un passo in avanti per raggiungere gli obiettivi del piano energetico nazionale con una importante riduzione dei consumi energetici entro il 2030” Per quanto riguarda la riduzione dei consumi, i Comuni che beneficeranno del contributo dovranno infatti garantire interventi sulla rete che portino ad un risparmio di energia minimo pari al 40% rispetto ai consumi registrati in precedenza; un risultato che appare facilmente raggiungibile in considerazione del fatto che, in occasione dell’edizione del bando 2018, il risparmio medio per intervento è risultato superiore al 50%. (segue) (Rpi)