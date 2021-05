© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yelenia Lombardo, la 33enne trovata morta in un'abitazione di via Ferdinando Scala a San Paolo Belsito (Napoli) sarebbe stata picchiata e accoltellata prima di essere data alle fiamme. E' questa la dinamica ricostruita dagli inquirenti che hanno fermato per omicidio un 36enne di San Paolo Bel Sito. L'uomo, con precedenti e in cura presso un centro di igiene mentale a Nola, sarebbe l'assassino della giovane. (Ren)