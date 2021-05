Covid: Toma (Molise), accoglie richiesta Protezione civile di proroga per infermieri e operatori socio-sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proroga fino al 31 luglio 2021 dei contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per sei infermieri e otto operatori socio-sanitari in scadenza il 30 aprile al fine di garantire la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in Molise. Lo stabilisce un'ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, fatta pervenire al presidente della Regione Molise, Donato Toma, d'imminente pubblicazione. "Prendiamo atto con soddisfazione - afferma Toma - della decisione dell'ingegnere Curcio, che ringrazio, dopo che avevo rappresentato al Dipartimento, attraverso una nota, l'esigenza di dare continuità al lavoro che l'Asrem sta portando avanti, a supporto delle attività delle Aziende sanitarie e ospedaliere, per fronteggiare l'emergenza pandemica. Avevo già avuto garanzie informali sull'accoglimento della richiesta, ora c'è l'ufficialità dell'ordinanza che a breve sarà pubblicata". (Gru)