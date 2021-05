Sardegna: Isola chiede passaggio a zona gialla, Regione invia relazione a ministero Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scenario di rischio basso, di tipo 1, emerge nello stesso report provvisorio inviato dall'Istituto superiore di sanità alle Regioni e in attesa di validazione da parte della cabina di regia. Se i dati fossero confermati, il monitoraggio della settimana di riferimento dal 26 aprile al 2 maggio indicherebbe per la Sardegna un indice di contagio Rt di 0,74, in ulteriore discesa rispetto allo 0,81 registrato nella settimana precedente. Positivi anche i dati sulla pressione negli ospedali, dove il tasso di occupazione si attesta al 22 per cento sia per le degenze in area medica, sia nelle le terapie intensive, indici al di sotto delle soglie d'allerta previste. "Alla luce di questi dati - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - riteniamo che la Sardegna presenti i requisiti per la classificazione in un livello di rischio inferiore rispetto a quello attuale. Una decisione in questo senso ristabilirebbe l'appropriatezza delle misure rispetto all'attuale situazione epidemiologica. Il quadro generale è in costante divenire e le vaccinazioni proseguono in maniera massiva. Non intendiamo abbassare la guardia, ma tante attività attendono di poter ripartire e allo stato attuale sarebbero in grado di farlo in sicurezza. Oggi la permanenza in zona arancione non sarebbe in alcun modo giustificata o giustificabile". (Rsc)